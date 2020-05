Alibaba veleggia verso i 650 miliardi (di yuan) nel 2021

Alibaba chiude il quarto trimestre del FY terminante a marzo 2020 con ricavi in rialzo del 22% a 114,31 miliardi di yuan (circa 14,7 miliardi di euro). Ma per il 2021 prevede di superare un fatturato equivalente ai nostri 85 miliardi di euro (650 bn CNY)

Il tutti chiusi in casa (lockdown), misura consequenziale alla pandemia di Sars-Covid19, ha certamente dato una grande mano a tutto l'eCommerce e al mondo dei servizi digitali, Alibaba inclusa: l'Amazon cinese ha infatti archiviato il quarto trimestre dell’anno finanziario concluso a marzo 2020 registrando ricavi in rialzo del 22% a 114,31 miliardi di yuan (circa 14,7 miliardi di euro), contro i 107,04 miliardi di yuan stimati da Refinitiv. A incidere sul risultato, la necessità di acquistare di più online, a partire dai beni di prima necessità, durante la fase della serrata.

Nell’anno finanziario 2019-2020, gruppo Alibaba ha registrato ricavi per 509,71 miliardi di yuan (+35%) e un gmv (gross merchandise volume) di 7.053 miliardi di yuan, ovvero oltre mille miliardi di dollari. Nello stesso periodo, inoltre, la società ha realizzato un utile netto di 140,35 miliardi (yuan), in crescita rispetto agli 80,2 miliardi dell’anno precedente.

Per quanto riguarda l’anno fiscale in corso (2020-2021), Maggie Wu, chief financial officer di Alibaba Group, prevede che il gruppo possa generare ricavi per oltre 650 miliardi di yuan.