Il marchio Piacentino-Piacentina a tutela dei salumi dop negli Usa

I salumi dop piacentini sono protetti dalle imitazioni sul mercato statunitense grazie alla registrazione del marchio Piacentino-Piacentina

Il riconoscimento, che tutela i salumi piacentini a denominazione di origine protetta nel mercato statunitense, arriva dal Dipartimento per il Commercio degli Stati Uniti Patent and Trademark Office. La registrazione del marchio consortile Piacentino-Piacentina, dunque, permette di salvaguardare il prodotto made in Italy e di valorizzarlo.

Come spiega il presidente del Consorzio di Tutela Salumi dop Piacentini, Antonio Grossetti, in mercati come quello degli Usa e del Canada “in materia di marchi vale il principio del “first to use”, il che implica l’acquisizione della proprietà del marchio in capo a chi per primo lo abbia utilizzato”.

“Da oggi -spiega Borghero dello Studio Rosso Borghero IP Consultancy- il Consorzio dispone di un importante strumento pro-concorrenziale per favorire l'esportazione dei prodotti in un mercato strategico come gli Stati Uniti d’America. Attraverso il marchio si certificherà ai consumatori statunitensi che i salumi contrassegnati sono espressione di una storica tradizione produttiva legata alla cultura locale che è garantita dal rigoroso rispetto dei disciplinari di produzione. Inoltre si dispone di un titolo che consentirà di prevenire o reprimere abusi o usi illegali delle dop pregiudizievoli per la filiera”.