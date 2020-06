La durata del mandato è di due anni e mezzo e riguarderà oltre 250 attività commerciali presenti in tutto il portafoglio Antirion. I centri commerciali stanno vivendo un processo di cambiamento per via della trasformazione degli ipermercati Auchan in SpazioConad

Antirion, società indipendente di gestione del risparmio, ha affidato a Cushman & Wakefield i servizi di property management, leasing/agency, facility management e project management degli asset del Fondo Antirion Retail, composto da tre gallerie commerciali per una superficie commerciale di circa 60.000 mq: Porte di Mestre (Venezia), Porte dell’Adige (Bussolengo, Verona) e Appia Antica (Mesagne, Brindisi).

L’incarico è stato assegnato a Cushman & Wakefield a seguito di una gara iniziata nel febbraio 2020 e che ha coinvolto 7 fra i principali player del mercato. La durata del mandato è di due anni e mezzo e riguarderà le oltre 250 attività commerciali presenti in tutto il portafoglio. I centri commerciali stanno vivendo un ulteriore processo positivo di cambiamento, per via della trasformazione degli ipermercati Auchan in SpazioConad.

Cushman & Wakefield subentra a Ceetrus che ha gestito le gallerie commerciali per conto di Antirion per 6 anni.

"Siamo soddisfatti di aver individuato un nuovo partner a seguito di un processo di selezione accurato, ampio e trasparente -dichiara Ofer Arbib, Ceo di Antirion-. Siamo certi che Cushman & Wakefield saprà mettere a servizio del Fondo il grande know how maturato in questo settore, partendo dal lavoro svolto da Ceetrus sin dall’istituzione del Fondo".

"Siamo molto orgogliosi di poter affiancare Antirion nella valorizzazione di questo portafoglio di centri commerciali -commenta Joachim Sandberg, Head of Italy and Southern Europe Region per Cushman & Wakefield-. Il nostro team integrato, con competenze trasversali, lavorerà per offrire un nuovo approccio olistico alla gestione, orientato alla sostenibilità. Oggi più che mai è fondamentale adattare gli spazi ai nuovi trend di mercato: lo spazio deve essere modellato in funzione dei gusti dei consumatori che cambiano sempre più velocemente, deve dialogare con la comunità esterna e accompagnare la strategia di commercializzazione e marketing" .

Chi è Antirion

La Sgr (Società gestione del risparmio) Antirion è focalizzata sulla istituzione e gestione di fondi comuni di investimento alternativi immobiliari, di tipo chiuso riservato a investitori istituzionali. Antirion non è legata ad alcun gruppo bancario, assicurativo o industriale, un'indipendenza -sottolinea la Sgr- che assicura agli investitori l’autonomia nelle scelte di gestione e l’assenza di conflitti di interesse.