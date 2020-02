Arriva Lucy, la psico-blogger virtuale di Centro Medico Santagostino

Si tratta del primo esempio di chatbot in Italia capace di rispondere a domande su temi psicologici: dall’ansia alla depressione, all’autostima

“Come riconosco i sintomi di una depressione?”. “Cos’è un attacco di panico?”. “Quanto dura in media un percorso di psicoterapia?”. Sono alcuni dei quesiti a cui può rispondere Lucy, la psicoblogger virtuale del Centro Medico Santagostino. Questa intelligenza artificiale è il primo esempio di chatbot in Italia capace di rispondere a domande su temi psicologici ed è stata ideata e sviluppata dal Santagostino in collaborazione con la start up Heres.

Lucy accompagnerà gli utenti in un breve percorso di psicoeducazione, fornendo informazioni su diversi argomenti. L’utente potrà inoltre ricevere risposte sui percorsi di psicoterapia (durata, costi, frequenza, setting), su come scegliere uno psicoterapeuta adeguato e su come funziona un percorso di cura.

È possibile parlare con Lucy sul sito ‘La Finestra sulla Mente’, una testata digitale sulla psicologia sviluppata 3 anni fa da Santagostino. In ogni pagina del sito è possibile trovare un piccolo pop-up che introduce alla conversazione.

Lucy è nata per informare su temi psicologici di maggiore rilevanza; fornire indicazioni per capire come funziona una psicoterapia; ridurre pregiudizi e stigma sia nei confronti del disagio psicologico che della psicoterapia; orientare chi sperimenta un disagio, ma non si sente ancora pronto a iniziare un percorso di cura.

“È fondamentale - spiega Michele Cucchi, psichiatra e responsabile dell’area mente e cervello del Centro Medico Santagostino - creare strumenti divulgativi scientificamente affidabili e costruiti per parlare la lingua dei pazienti e rendere facile

orientarsi nella comprensione dei loro bisogni e delle possibili risposte cliniche”.

Come funziona Lucy? Si può parlare con il programma come in una normale chat di whatsapp o di facebook messenger. Si possono fare domande aperte ma è anche possibile selezionare gli argomenti tramite pulsanti proposti nella chat, seguendo una conversazione guidata. Per il momento, i temi che Lucy è in grado di trattare riguardano: informazioni pratiche sulla psicoterapia, ansia, depressione, tristezza, autostima e relazioni.