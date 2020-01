Atena Startup Battle, la competizione è tra le più innovative

Ideata da TMP Group, fino al 10 aprile è possibile candidare la propria startup accedendo a una fase di selezione. In palio 50 mila euro a giugno 2019

“Atena Startup Battle” è il nome dato alla competizione tra le più innovative startup italiane ideata da TMP Group, azienda specializzata in progetti di posizionamento e innovazione digitale per clienti italiani ed internazionali nei settori Fintech, Industry e Corporate Social Responsibility, in partnership con tre importanti realtà del mondo FinTech e dell’innovazione: lo Studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, la piattaforma di Equity Based Crowdfunding Two Hundred e Talent Garden, punto di riferimento in Europa nell’ambito del coworking e della formazione nell’ambito dell’innovazione digitale. Su ispirazione delle celebri “Battles” tra start up molto popolari negli Stati Uniti, 20 startup, che saranno selezionate tra le più promettenti, si confronteranno con i loro “pitch” per aggiudicarsi il premio finale relativo alla prestazione di servizi per un valore di 50mila euro davanti a una giuria eterogenea di esperti, a un pubblico di potenziali investitori e a una platea digitale e televisiva, il prossimo 11 giugno 2020 a Milano.

Da oggi fino al 10 aprile 2020 è possibile candidare la propria Startup sul portale Atena Startup Battle ( www.atenastartupbattle.it ), partecipando ad una fase di selezione, che comprenderà un processo di valutazione sugli aspetti legati ai modelli di business di ogni singola startup.Davide Maestri, Chief Marketing Officer TMP Group dice in merito all’iniziativa che l’ideazione del format Atena Startup Battle nasce “per rispondere al bisogno delle startup italiane di poter promuovere le proprie idee, progetti ed iniziative innovative ad una platea estesa, partecipando non da appendice ad eventi o investor meeting ma da protagonisti. Un evento di questa portata è un incentivo allo sviluppo dell’ecosistema startup e innovazione del sistema Italia e può rappresentare il driver per il tessuto imprenditoriale italiano.”

A questo proposito, è difatti provato da fonti del MISE che, in media, l’1% delle startup più dinamiche sia responsabile della creazione del 40% dei nuovi posti di lavoro complessivamente generati in un anno: un fattore che dovrebbe incentivare il più possibile la nascita di nuove startup, oltre che focalizzarsi sul salvataggio dei business tradizionali. Alla base di tale azioni, vi è inoltre la necessità di sostenere lo sviluppo di e la diffusione della cultura imprenditoriale già in scuole e università, di modo che lo spirito imprenditoriale possa essere coltivato il prima possibile. In quest’ottica, l’evento finale dell’11 giugno 2020 sarà preceduto da un roadshow di presentazione che toccherà 18 città italiane: Cagliari, Palermo, Roma, Napoli, Padova, Pordenone, Pisa, Bari, Torino, Brescia, Genova, Bergamo, Milano, Aosta, Trento, Cosenza, Salerno, Bologna. Queste tappe on the road di Atena Startup Battle permetteranno alle start up di partecipare a panel e workshop di approfondimento sull’ecosistema startup e già mettersi in contatto con possibili investitori.