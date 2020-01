Unifarco ottiene la certificazione Friend of the Sea

L’azienda ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per il suo impegno nella realizzazione di prodotti sostenibili e rispettosi dell’ambiente e del mare

Unifarco è società tra le più all'avanguardia nel settore della ricerca farmaceutica, senza però tralasciare l'attenzione per l'ambiente. I prodotti sviluppati dal Gruppo, pensati e realizzati in ecodesign, sono valsi all'azienda il riconoscimento di Friend of the Sea. Quest’ultima è un’organizzazione di primo piano nella tutela e certificazione di prodotti e servizi sostenibili per quanto riguarda il mondo marino e ittico.

Lo sviluppo in chiave ecoattenta è uno dei punti di forza di Unifarco, assieme al focus sulla qualità delle materie prime, sulla sicurezza del processo produttivo e sui rigidi controlli qualità. Ispirandosi all’antica tradizione farmaceutica, Unifarco, insieme alla oltre 5.000 farmacie del proprio network in Europa, combina i principi della natura alle tecniche scientifiche più innovative, con una filosofia formulativa che rende le produzioni differenti e innovative: “Noi farmacisti preparatori – fanno sapere dal quartier generale dell’azienda - siamo un gruppo europeo unito dalla stessa etica professionale e dalla stessa missione: dare la risposta su misura ai bisogni della persona”. Bisogni che oggi vanno sempre più nella direzione degli integratori alimentari e della sostenibilità.

Tra gli integratori alimentari di cui c’è maggior domanda spiccano gli Omega3, che possono essere assunti tramite il Krill Oil, prodotto sempre più richiesto per il benessere e la cura del proprio corpo. L'olio di Krill, simile a quello di pesce ma dagli effetti più potenti, ha ottime proprietà antiossidanti e concorre alla riduzione del colesterolo. Derivando inoltre dai crostacei, più piccoli dei pesci e quindi meno passibili di contaminazione, la qualità dell'olio di Krill è decisamente elevata. In questo senso, Unifarco collabora con fornitori di materie prime anch’essi certificati Friend of the Sea, nel rispetto della sicurezza delle persone, dell’ambiente e del mare, escludendo ingredienti che possano essere anche solo potenzialmente pericolosi.