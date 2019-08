Bnp Paribas REA Italy advisor per la locazione di Ceresio 7-9

L'immobile di via Ceresio a Milano sarà completato per fine anno: si sviluppa su 7 piani con vista panoramica sulla città

Bnp Paribas Real Estate Advisory Italy ha agito come advisor per la locazione di un immobile direzionale da 3.900 mq a Milano, in via Ceresio 7-9. L’asset, di proprietà del Fondo Italy Opportunity Fund gestito da Kryalos Sgr, il cui advisor è Barings Real Estate, è stato locato a Mazars, società specializzata in audit, contabilità, tax e consulenza.

L'immobile sarà completato entro fine 2019: è costituito da 7 piani fuori terra e da un’ampia terrazza al settimo piano con vista panoramica sulla città. Lo sviluppo immobiliare si inserisce all’interno di un piano integrato di intervento nato con l’obiettivo di riqualificare l’ex area Enel localizzata tra le vie Ceresio, Bramante e Procaccini, che caratterizzano una zona di Milano in corso di forte riqualificazione anche residenziale, limitrofa a Porta Volta e al Cimitero Monumentale.

"Rapidità ed efficienza sono stati i principali fattori di spinta per questa transazione che consolida l’area Ceresio-Bramante come prolungamento naturale del Cbd Porta Nuova -conferma Niccolò Suardi, associate director di Bnp Paribas Real Estate Advisory Italy-. L’area, compresa tra via Volta e il Monumentale, si appresta infatti a diventare il nuovo polo direzionale dell’area nord di Milano".

"Ceresio 7-9 rappresenta un immobile iconico e unico -aggiunge Fabio Mantegazza, responsabile locazioni e vendite di Bnp Paribas Real Estate Advisory Italy- in grado di offrire al conduttore un elevato livello di riconoscibilità all’interno di un’area multi vocazionale in grande fermento nella città di Milano".