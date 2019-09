Campari rinnova il sodalizio con il cinema a Venezia

Dalla seconda edizione del premio “Campari Passion For Film” a una campagna stampa multi-soggetto e non solo: il brand torna sul red carpet del lido

Campari torna a calcare il prestigioso red carpet del Lido di Venezia in qualità di Main Sponsor della 76° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Uno sodalizio che si rinnova anno dopo anno posizionando il brand all'interno di un immaginario fatto di arte, glamour ed esclusività.

Il brand è presente alla Mostra con la Campari Lounge: un luogo dove condividere un cocktail, ma anche uno "spazio di marca" aperto alla combinazione e contaminazione delle arti. La Lounge è infatti sede di incontri con attori, registi e operatori del settore.

Torna anche per il 2019 il premio “Campari Passion For Film” che giunge, dunque, alla sua seconda edizione con premiazione durante i giorni del festival. Non solo. Il brand ha in programma anche la presentazione di una serie di cortometraggi realizzata da giovani talenti del cinema. Quest'ultima è frutto di “The Red Hour”, progetto creato all’interno di Campari Lab, ovvero il laboratorio didattico nato in collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma.

Sono solo alcune delle numerose iniziative del brand in occasione dell'evento. Prevista allo scopo anche una campagna stampa multi-soggetto firmata da Ogilvy, agenzia partner di Campari per questo ed altri progetti di comunicazione

