Carrefour sceglie Bnp Paribas Real Estate per la ricerca di nuove location

Bnp Paribas Real Estate accompagnerà Carrefour nel piano di sviluppo che prevede l'apertura di 300 punti di vendita nei prossimi tre anni. Focus: centro città

Bnp Paribas Real Estate Advisory Italy (di seguito Bnp Paribas REAI) ha sottoscritto un mandato per assistere Carrefour Italia nell’apertura di oltre 300 punti di vendita nel prossimo triennio.

La ricerca si concentrerà su location strategiche per il format Carrefour Express come i centri città con forte passaggio pedonale, e i quartieri residenziali con importanti bacini d’utenza.

In un momento caratterizzato da grandi cambiamenti nei concept Gdo, e dall’aumento delle vendite online anche nel comparto alimentare, questa operazione risponde alle nuove tendenze di consumo andando incontro alla richiesta crescente di un nuovo negozio di prossimità, esigenza più viva che mai, considerando anche il problema della desertificazione commerciale di molti centri storici e urbani italiani. Problema che a lungo termine potrebbe diventare da commerciale a urbanistico-sociologico.

"Da un punto di vista immobiliare questo progetto presenta una doppia valenza -commenta Claudio Borroni, Head of Business Development di BNP Paribas Real Estate Italy- da un lato, risponde a un’offerta di spazi vacanti sempre più alta che interessa prevalentemente le location secondarie; dall’altro, contribuisce alla riqualificazione delle città e, in particolare, dei piccoli centri urbani riportando un servizio primario alla comunità".

Questa collaborazione dovrebbe essere indipendente dall'operazione che Carrefour ha avviato per la conversione a nuova insegna di 540 esercizi delle società Apulia Distribuzione ed Etruria Retail, ex franchisee di Auchan Retail, che hanno optato per il master franchising con Carrefour. In questo caso il focus geografico si appunta sul centro-sud, mentre -ci sembra di capire- la nuova advisory di Bnp Paribas Reai riguarda più lo sviluppo immobiliare nel Nord Italia.