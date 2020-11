Cbre riorganizza le linee di business dedicate al Retail

Per rispondere alle nuove esigenze dei clienti in un mercato, quello retail, che sta cambiando: l'obiettivo è anche migliorare la comunicazione tra proprietà e tenant

Il mercato del retail sta cambiando, anche e soprattutto nelle sue dinamiche più squisitamente immobiliari, trascinato, più che portato, su un'onda ingigantita dalle conseguenze della pandemia Covid19: alla luce di questa evoluzione, Cbre ha deciso di riorganizzare le linee di business dedicate a questa asset class, per offrire ai propri clienti un servizio sempre più integrato. La decisione di investire nel Retail e migliorare il servizio sia verso i retailer sia verso gli investitori conferma la volontà da parte di Cbre di cogliere le sfide del cambiamento.

Silvia Gandellini, a capo del settore Retail Investment Properties creato quasi 9 anni fa, assumerà il ruolo di Head of A&T High Street Landlord & Retail Investment Properties, allargando così la propria responsabilità alla squadra impegnata nei servizi per la locazione/commercializzazione nelle high street, gruppo di lavoro che cura gli incarichi per conto di proprietari istituzionali e privati. L’obiettivo è quello di aumentare la sinergia nelle attività high street, in cui la componente leasing ha un ruolo essenziale nella costruzione di un prodotto d’investimento.

Visto che i retailer avranno sempre più un ruolo chiave sul mercato, è fondamentale specializzare i servizi offerti a chi esercita l'attività commerciale o di servizio nell'immobile (occupier) e migliorare la comunicazione tra proprietà dei centri commerciali e conduttori (tenant), con l’obiettivo di coniugare le esigenze e la visione di mercato di entrambe le parti. In quest'ottica, Marcello Zanfi, in Cbre da 11 anni e finora a capo del A&T Services High Street, continuerà a essere responsabile della gestione di tutte le attività e i servizi dedicati agli occupier retail, e seguirà l'area A&T Services Shopping Center. Marcello Zanfi si è per anni occupato delle relazioni con le proprietà e i tenant e avrà il ruolo di Head of A&T Retail Occupier & Out of Town, porterà un vantaggio nell’individuazione di una strategia comunicativa efficace sia per i retailer, in termini di attività di espansione nel Paese, sia per le proprietà dei centri commerciali, in un contesto di mercato in continua evoluzione.