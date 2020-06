Cefla: i risultati 2019 e la nomina del nuovo direttore generale

I ricavi complessivi hanno superato i 585 milioni di euro (+5 % su anno precedente). Presentato il nuovo direttore generale Paolo Bussolari

Il bilancio consolidato 2019 conferma un anno positivo per Cefla e per le sue 5 business unit (Engineering, Shopfitting, Finishing, Medical Equipment e Lighting).

Nonostante il rallentamento economico dello scorso anno, il Gruppo, come si legge nella relativa nota, ha "proseguito il percorso di sviluppo attraverso una strategia di investimenti volti a rafforzare la competitività sui mercati di riferimento".

Engineering, Medical Equipment e Finishing (vernici), consolidando e rafforzando i risultati del 2018, hanno evidenziato la crescita della marginalità ebitda e ebit. La recente business unit Lighting ha aumentato i ricavi mentre per quella Shopfitting il 2019 è stato un anno di flessione a fronte della quale il Gruppo ha posto in essere iniziative volte ad invertire il trend del mercato di riferimento.

I ricavi complessivi hanno superato i 585 milioni di euro (+5 % su anno precedente), realizzati con una quota di export pari al 50%. L’ebitda consolidato si è attestato a circa 51 milioni di euro, al netto di oltre 12 milioni di svalutazioni prudenziali indotte dalla criticità del contesto economico mondiale in cui opera il Gruppo. Nel conto economico 2019, come da tradizionale politica di bilancio, sono stati stanziati oltre 12 milioni di euro per attività di ricerca, sviluppo, miglioramento funzionale ed estetico di prodotto, ampliamento della gamma dell’offerta, re-ingegnerizzazione dei processi e progetti per esplorazione e avvio di nuove attività.

La posizione finanziaria netta del gruppo registra, in chiusura d’esercizio, un saldo positivo di 38 milioni di euro, in ulteriore miglioramento rispetto ai 22 milioni del 2018 nonostante l’appesantimento di quasi 11 milioni determinato dalla nuova modalità di contabilizzazione dei leasing operativi applicata dal 2019 ai sensi dell’Ifrs 16. L’utile netto chiude a 27 milioni di euro e il patrimonio complessivo supera i 254 milioni, finanziando interamente il capitale investito nella gestione operativa, sia fisso che di funzionamento.

Anche per il 2019 gli oltre 600 titoli di proprietà intellettuale, brevetti, marchi e disegni hanno ottenuto l’accordo preventivo del Patent Box con l’Agenzia delle Entrate a riconoscimento del costante impegno in ricerca e sviluppo.

In occasione dell’assemblea dociale che ha visto l’approvazione del bilancio 2019 è stato anche ufficialmente presentato il nuovo direttore generale Paolo Bussolari, in Cefla dal 2001, dal 2013 alla guida della business unit Medical Equipment e da marzo 2020 alla guida del Gruppo imolese.