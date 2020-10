Coca-Cola Hbc Italia: Davide Franzetti è il nuovo direttore commerciale

Franzetti gestirà le relazioni con i clienti del Canale Moderno e del Canale Ho.Re.Ca., oltre ad essere il punto di riferimento delle strutture di Route to Market, Commercial Capability, Sales Services e Cold Drink Equipment

Davide Franzetti è il nuovo direttore commerciale di Coca-Cola HBC Italia, principale produttore e distributore delle bevande a marchio The Coca-Cola Company nel Paese, riportando direttamente al General Manager Frank O’Donnell. Franzetti sarà a capo di una delle forze commerciali più grandi del Paese e gestirà le relazioni con i clienti del Canale Moderno e del Canale Ho.Re.Ca., oltre ad essere il punto di riferimento delle strutture di Route to Market, Commercial Capability, Sales Services e Cold Drink Equipment.

“Sono molto orgoglioso di poter contribuire al successo di una forza commerciale di oltre 1.000 professionisti talentuosi: sono loro il vero ingrediente segreto di Coca-Cola -commenta il neonominato direttore commerciale. L’obiettivo sarà lavorare insieme ai nostri i clienti per continuare a creare valore sul mercato, in questa nuova normalità, cogliendo nuove occasioni di consumo grazie alla nostra strategia 24/7 Beverage Partner che punta ad offrire un prodotto per ogni momento della giornata, dalla colazione al dopocena”.

Il manager varesino, classe ‘79, è laureato in Economia Aziendale e Marketing presso l’Università Bocconi di Milano. Durante la sua carriera ha ricoperto ruoli di sempre maggior responsabilità all’interno di grandi realtà industirali quali Pirelli, Unilever e Anheuser-Busch inBev dove è stato Country Manager per l’Italia, prima di entrare nel 2018 in Coca-Cola HBC Italia nella posizione di direttore del Canale Moderno.