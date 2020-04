Con sereoMood di Tailoradio la radio instore come media solidale

Nell’ambito dell’iniziativa di solidarietà digitale, fino al 30 giugno il servizio è gratuito nei punti di vendita regolarmente aperti

Presente nel portale di Solidarietà Digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, il servizio stereoMOOD è dal 14 aprile 2020 fruibile gratuitamente nei punti di vendita di pubblica utilità. L’obiettivo è ricordare le semplici regole di comportamento per la sicurezza. Con questa iniziativa Tailoradio contribuisce all’operazione di Solidarietà Digitale portando la radio instore dove non è presente, come strumento di informazione per consumatori e addetti. Il servizio unisce intrattenimento e comunicazione che prevede la messa in onda di musica intervallata da messaggi di pubblica utilità per ricordare le semplici regole di comportamento da rispettare per la sicurezza di tutti, soprattutto all’interno di un negozio. Grazie a stereoMOOD, il portale per l’erogazione dei servizi cloud di Radio In Store di Tailoradio, è possibile preascoltare una demo dei canali musicali disponibili e scegliere il preferito. Per l’ascolto della Radio in negozio, è sufficiente scaricare ed installare l’applicativo Tracklite.

“La Radio In Store è da sempre un mezzo fondamentale per l’informazione all’interno dei negozi” - dichiara Massimo Petrella, Ceo Tailoradio s.r.l. - “Alla tradizionale funzione di intrattenimento e accoglienza della musica, oggi - come mai prima - i nostri clienti hanno costantemente aggiornato il palinsesto delle proprie Radio con messaggi per dipendenti e clienti che suggeriscono i comportamenti corretti e le procedure adottate per la sicurezza. Per questo vogliamo offrire accesso al servizio anche a chi non è dotato di una Radio personalizzata: per garantire a tutti la fruizione di uno strumento efficace e flessibile di comunicazione di utilità”.

Per aderire all’iniziativa di Solidarietà Digitale by stereoMOOD (dedicata solo a negozi di pubblica utilità regolarmente aperti e non dotati di analoghi servizi di radio in store), basta cliccare sul banner presente sul sito stereomood.com, scrivere un’email a connect@tailoradio.it oppure collegarsi al portale di Solidarietà Digitale del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione.