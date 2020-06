Crai nel nuovo spot d’animazione 3D torna a parlare di prossimità

La campagna è in onda da domenica 21 giugno e prosegue sulla scia della comunicazione precedente sia in termini grafici che di messaggio

La gdo apre a una nuova fase di comunicazione istituzionale post-lockdown tutta incentrata su una rassicurante prossimità e italianità. Dopo la nuova campagna Conad anche Crai torna in onda puntando su questi valori con uno spot d'animazione in 3D che nella grafica e nel linguaggio si pone sulla stessa scia della precedente creatività (particolarmente apprezzata).

Tre diversi soggetti da 30 secondi che raccontano l’impegno quotidiano dell'insegna per arrivare "tutte le mattine pronta per l’appuntamento più importante, cioè quello con i clienti".

Come sottolinea Mario La Viola, direttore marketing, format, rete e sviluppo del Gruppo Crai Secom: "I personaggi sono vestiti con la divisa di Crai, ma, grazie ad un gioco creativo, vestono anche il territorio stesso: un inno all’Italia che, noi di Crai, ci sentiamo addosso. Infine, tradizione e innovazione si uniscono in un binomio che arricchisce: il primo rappresentato dal valore della prossimità, che dialoga con il secondo, quello dell’innovazione tecnologica adottata per l’animazione dei personaggi Crai”.

Planning. La campagna è stata ideata dall’agenzia Mosquito ed è in onda da domenica 21 giugno in contemporanea su tutte le reti Mediaset. Proseguirà anche sulle reti Rai fino al 4 luglio, con una ripresa verso fine luglio. In occasione del lancio dello spot, realizzato in animazione 3D da H7-25 Studio, Crai ha inoltre scelto ShopFully come partner esclusivo per veicolare la campagna digital sull’app DoveConviene. L’adv si riflette inoltre in un soggetto radio, veicolato nei punti di vendita Crai. La pianificazione è a cura di Media Village.