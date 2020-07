Cushman&Wakefield advisor per The Carlton Hotel Milano

Cushman & Wakefield, attraverso il suo team italiano Hospitality, ha svolto la funzione di consulente (advisor) di Reale Immobili SpA per la ricerca e selezione di un nuovo operatore per la gestione del The Carlton Hotel Milano, albergo 5 stelle L, nel Quadrilatero della Moda di Milano, in via della Spiga.

L'Hotel ha attualmente 89 camere e ​suite, l'offerta verrà interamente riqualificata, in linea con gli standard di via della Spiga, una delle strade più esclusive di Milano, meta dello shopping di lusso da parte del turismo internazionale.

L'albergo offrirà 64 camere e ​suites, un ristorante, un ​lounge bar, un centro benessere con palestra e spa, un bar con terrazzo all’ultimo piano con vista sulla città di Milano. Nei negozi al piano terra saranno presenti selezionati protagonisti del Made in Italy. L’inaugurazione è prevista per i primi mesi del 2023.

A gestire l’immobile sarà Rocco Forte Hotels, il più grande operatore di hotel nel segmento Lusso in Europa, con 16 proprietà, considerando le aperture di Villa Igiea (Palermo) e The Westbund (Shanghai) nel 2021 e il concept Rocco Forte House di Roma. Settimo albergo in Italia, The Carlton Hotel Milano arricchirà l’ideale Grand Tour by Rocco Forte Hotels, insieme ai già prestigiosi indirizzi di Firenze, Roma, Sicilia e Puglia.

"Il raggiungimento di questo accordo, nonostante l’incertezza legata alla pandemia da Covid-19 che ha colpito soprattutto il settore dell’​hospitality,​ conferma l’interesse degli operatori alberghieri del segmento lusso verso immobili posizionati in location prestigiose e nel cuore delle principali città italiane -commenta ​Dario Leone​, responsabile del dipartimento Hospitality in Italia-. Siamo orgogliosi di aver fatto parte di questo importante progetto che, oltre a consolidare il nostro rapporto con Reale Immobili SpA, rappresenta anche la terza operazione chiusa in Italia con il gruppo Rocco Forte Hotels, dopo l’Hotel De la Ville di Roma e Masseria Torre Maizza in Puglia".

"La mission di Reale Immobili è valorizzare e conservare il patrimonio immobiliare di Reale Group fatto di edifici iconici e di grande prestigio proprio come il nostro Hotel in Via della Spiga a Milano – ​dichiara Alberto Ramella, direttore generale di Reale Immobili-. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo accordo con un partner come Rocco Forte & Family Spa, che ci consente di rafforzare il nostro posizionamento nel settore alberghiero e di mettere a disposizione del capoluogo lombardo uno storico e prestigioso hotel completamente ristrutturato. Questo intervento permetterà a Milano di aumentare la qualità delle strutture ricettive, anche in vista delle prossime Olimpiadi invernali del 2026 e dei tanti eventi internazionali che la città accoglie ogni anno e con sempre maggiore frequenza".