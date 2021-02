DentalPro avvia l’acquisizione di Vitaldent Italia

L'operazione siglata fra DentalPro e Vitaldent potenzierà la rete già attiva sul territorio italiano, presente in 14 regioni

L'accordo siglato tra le due aziende, permette a DentalPro, controllato dal fondo BC Partners e attivo con 260 centri in 14 regioni, di crescere ulteriormente con l'acquisizione di Vitaldent Italia e dei suoi 80 centri dentistici, di proprietà di JB Capital. L’operazione è attualmente al vaglio delle autorità e dovrebbe perfezionarsi nel mese di marzo.

In parallelo DentalPro proseguirà il suo piano di sviluppo che prevede dieci aperture nel corso del 2021.

“DentalPro e Vitaldent hanno entrambi una storia importante in ambito odontoiatrico e si contraddistinguono per il comune impegno nel rendere accessibili le cure dentali, offrendo elevati standard di qualità e tutti i trattamenti in un’unica struttura, modernamente attrezzata -dichiara Michel Cohen, Ad del Gruppo DentalPro-. Con questa acquisizione, realizzabile grazie all’apporto di ulteriore capitale da parte del nostro azionista di maggioranza BC Partners e degli altri azionisti, intendiamo mettere a frutto le migliori competenze clinico-gestionali delle due realtà per rilanciare i centri Vitaldent sotto il brand DentalPro, assicurando loro un brillante futuro grazie anche alla solidità del nostro gruppo che, nonostante la crisi generale legata alla pandemia, è in salute e con ampi margini di crescita”.

Rafal Garabito, managing director di JB Capital, si dice convinto che questa operazione porterà “enormi benefici in primis ai pazienti, ma anche ai collaboratori e agli odontoiatri”.