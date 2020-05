Donatella Bianchi, presidente Wwf Italia, nella task force Colao

Il comitato di esperti per l'emergenza Covid migliora così il proprio profilo dal punto di vista della diversity e delle competenze ambientali-sostenibili

“La nomina della presidente del Wwf Italia Donatella Bianchi all’interno del comitato di esperti diretto da Vittorio Colao è la scelta giusta, perché premia competenza e visione”. Così il direttore Generale del Wwf Italia Gaetano Benedetto ha commentato la nota con cui Palazzo Chigi ha annunciato l’integrazione del comitato di esperti nominato in funzione dell'emergenza Covid.

“Le scelte che faremo dopo la crisi sanitaria ed economica che stiamo vivendo -aggiunge - saranno determinanti per il nostro futuro: è il momento di scelte innovative per ristabilire un corretto rapporto tra uomo e natura, per razionalizzare l’uso delle risorse, per favorire davvero produzione sostenibili, per promuovere veri modelli di consumo responsabili e quindi attenti non solo all’ambiente ma anche ad un’etica sociale, così come ormai da più parti richiamato, dalle Nazioni Unite a Papa Francesco”.

“Quello del presidente Conte è un riconoscimento importante alle ragioni dell’ambiente e della sostenibilità di cui da anni Donatella è una straordinaria portavoce, ben oltre i temi del mare che tramite lei sono diventati noti ad un vastissimo pubblico - conclude Benedetto -. Siamo certi che la sua competenza, la sua passione e la sua determinazione saranno un valore aggiunto per il Comitato e per le importanti decisioni che è chiamato a prendere”.