Mulino Bianco: un nuovo spot di marca che anticipa il cambiamento

Novità in vista nel prossimo futuro del brand, che torna a comunicare nella fase 2 con una campagna tutta emozionale, apprezzata sui social

La colonna sonora prescelta fa il 90% della narrazione e trasforma i frammenti di vita quotidiana tra le mura domestiche in un collage emozionale. Questo il nuovo spot Mulino Bianco dedicato ai "Piccoli momenti di felicità" e accompagnato da una cover, più ritmata e lontana dallo standard jazz, del noto brano “Le cose che piacciono a me”, nato con il musical “Tutti insieme appassionatamente”.

Una scelta musicale che strizza l'occhio a quei target over-Millennial sollecitati dal riferimento culturale-filmico, ma che promette di incuriosire anche chi è privo di aggancio nostalgico. Il video (sopra), che segna il ritorno di Mulino Bianco in comunicazione per la fase 2, dopo una fase 1 di fatto silente, su YouTube nell'arco di 24 ore ha superato il milione di visualizzazioni (anche se, per precisione, non sappiamo quante organiche)

La campagna, pianificata da Omd sia in televisione che online, non solo segna il debutto della collaborazione di Mulino Bianco con Publicis, ma anticipa novità di brand, sul fronte comunicazione e non solo, che saranno svelate nelle prossime settimane. E noi saremo qui a raccontarvele.