Enrico Porta entra in Gm Venture come senior advisor

Si rinforza con un nuovo ingresso il team interno della società di consulenza che supporta gli investimenti italiani in Brasile

Gm Venture, società di consulenza che supporta gli investimenti italiani in Brasile, ha annunciato di aver rinforzato il proprio team interno con l’ingresso di Enrico Porta in qualità di senior advisor. Ingegnere ed economista, ha già lavorato nel settore finanziario in Deutsche Bank, ha ampliato la sua esperienza in Unilever ed ha poi assunto gli incarichi di Cfo di Nokia e di Cfo di Microsoft in Brasile.

Porta affiancherà il managing partner Graziano Messana sui progetti di Interim Cfo e frational executive sulle filiali brasiliane di aziende italiane.

“Con l’ingresso di Enrico Porta in azienda la struttura di Gm Venture è in grado di offrire ai propri clienti una consulenza ancora più specifica, in un momento in cui le tensioni e gli effetti legati alla pandemia si manifestano in tutta la loro forza, ponendo non solo sfide di sopravvivenza per molte imprese ma anche opportunità da sfruttare quando la fase acuta sarà superata e si assisterà ad una ripresa, anche intensa, delle attività economiche”, sottolinea Graziano Messana, managing partner di Gm Venture.