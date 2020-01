Fidia – Novartis: si consolida la partnership nel settore oftalmico

La collaborazione è centrata su prodotti per il trattamento delle primarie patologie oculari. Sooft Italia (di Fidia) sarà il nuovo concessionario di vendita

L’azienda Fidia Farmaceutici ha stretto un nuovo accordo con la filiale italiana di Novartis Pharma AG: si tratta di una partnership commerciale relativa ad un gruppo di prodotti oftalmici ed otorino-laringoiatrici tra cui due prodotti ‘gold standard’nella terapia topica oculare.

Questa operazione si inserisce nel percorso di consolidamento di Fidia nel mercato oftalmico nazionale ed internazionale, offrendo all’azienda l’opportunità di ampliare ulteriormente il proprio listino di farmaci per il trattamento delle principali patologie oculari e otorino-laringoiatriche con prodotti di eccellenza, consolidando così la propria posizione sul mercato nazionale.

I farmaci in questione sono prodotti specifici per il trattamento locale delle infiammazioni ed infezioni oculari, una pomata a base di un’associazione antibiotico-corticosteroide e un collirio antistaminico indicato per le congiuntiviti allergiche, già benchmark nell’ambito oftalmico ed otorinolaringoiatrico e leader di mercato in Italia.

Secondo il nuovo accordo con Novartis, Sooft Italia, azienda oftalmica del gruppo Fidia, sarà il nuovo concessionario di vendita dei farmaci oftalmici.

Dal 2017, con l’acquisizione di Sooft Italia, player di riferimento a livello nazionale, il Gruppo Fidia ha intrapreso un percorso di rafforzamento del proprio know how in oftalmologia, di ampliamento dell’offerta di prodotti e terapie per il trattamento delle patologie oculari e di espansione in questo settore attraverso partnership di rilievo come quella con Novartis, leader mondiale nell’eye care ed altri accordi con importanti realtà nazionali ed internazionali. Obiettivo di Fidia è quello di diventare un centro di riferimento strategico in ambito oftalmologico per lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti a livello internazionale, iniziando dall’Europa fino all’area Meta (Middle East, Turchia- e Africa).