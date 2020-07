Foodbarrio: il social commerce delle eccellenze gastronomiche

L’obiettivo è promuovere l’eco-sostenibilità delle produzioni agricole, valorizzando le eccellenze Made in Italy attraverso un mercato virtuale

È ormai accertato che l’eCommerce, alla prova della pandemia, si sia imposto come canale prediletto (e talvolta obbligato) per gli acquisti. In queste condizioni di pressione massima, il sistema di acquisti online ha sdoganato in maniera definitiva l’eCommerce del food e del grocery. Inoltre, l’atipica condizione di questi mesi, ha direzionato il turismo in ottica local e di riscoperta del territorio, accelerando un trend già avviato ed in espansione. Ecco, quindi, che il turismo enogastronomico si presenta come l’occasione ideale per conoscere nuovi tesori agroalimentari, frutto di cultura e tradizioni millenarie, scoprendo un tessuto di piccole eccellenze italiane, spesso sconosciute. Una lente di ingrandimento per realtà di questo tipo è offerta da un app come Foodbarrio, il primo social commerce delle eccellenze gastronomiche. Foodbarrio offre un mercato virtuale nel quale il produttore può creare la propria vetrina/bottega dove caricare tutte le proprie specialità senza limiti e iniziare a vendere online in Italia e, a breve, all’estero senza macchinose incombenze di una piattaforma tecnologica poco agile, e con la il vantaggio per le piccole produzioni locali di essere protette dalle politiche penalizzanti della grande distribuzione che puntano sulla quantità e sul profitto anche a scapito della qualità.

L’idea è quella di creare un luogo di incontro virtuale che mette in contatto cultori del mangiar bene e piccoli produttori locali, facendo emergere un ecosistema virtuoso che valorizzi le piccole aziende premiando la genuinità, la biodiversità dei prodotti e la trasparenza dei processi produttivi (dal lardo al mirto, allo speck d’oca, alle composte di lamponi dei Monti Cimini e tanto altro).

Foodbarrio, inoltre, mira a valorizzare la dimensione sociale del cibo, mettendo a disposizione una chat per avere un filo diretto con i produttori e per poter condividere con tutta la community di Foodbarrio la passione per il buon cibo e le proprie esperienze attraverso storie, recensioni e ricette.