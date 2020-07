Fratelli Guzzini entra in farmacia con Eco Mask

La mascherina, riutilizzabile ed ecosostenibile, verrà commercializzata in collaborazione con VIM, società di distribuzione intermedia del farmaco

Fratelli Guzzini, nota realtà produttrice di articoli di design per la tavola, la cucina e l'arredo, entra nel canale farmacia con il nuovo prodotto Eco Mask, mascherina facciale protettiva, riutilizzabile ed ecosostenibile. Spiega Sergio Grasso, amministratore delegato Fratelli Guzzini: “Abbiamo ritenuto che il canale delle farmacie rappresentasse una preziosa opportunità per raggiungere tutte quelle persone che, a ragione, ritengono il farmacista il primo interlocutore competente in fatto di salute”.

Per la distribuzione di Eco Mask, Fratelli Guzzini, ha stretto un accordo con VIM G.Ottaviani Spa, società specializzata nella distribuzione intermedia di prodotti farmaceutici.

“VIM – spiega Vincenzo Monetti, amministratore unico VIM - punta a sviluppare una partnership vincente con i farmacisti, al fine di garantire un’offerta unica e personalizzata di servizi complementari all’acquisto dei medicinali, creando così le condizioni più favorevoli per una gestione innovativa del canale. Sicuramente, inserire a scaffale un prodotto come Eco Mask è elemento di grande innovazione”.

Eco Mask, disegnata da Spalvieri&Del Ciotto, è leggera, pesa solo 45 grammi e grazie alla morbida guarnizione anatomica, aderisce al volto e si adatta perfettamente a tutte le fisionomie restituendo un comfort molto elevato anche dopo ore di utilizzo. La mascherina, grazie alla particolare forma, è portabile anche con gli occhiali e minimizza l’appannamento delle lenti. L’ampia camera interna, il corretto dimensionamento del sistema filtrante e l’ottima vestibilità data dalla doppia configurazione, dietro la testa o dietro le orecchie, dei cinturini elastici facilmente regolabili permettono di respirare bene minimizzando quel fastidioso senso di soffocamento che molti dispositivi procurano. Eco Mask ha ottenuto la marcatura CE come dispositivo medico Classe I Tipo I (non sterile) conforme ai seguenti regolamenti/norme EN 14683 - ISO 10993 – Regolamento (UE) n.745/2017.

“Eco Mask è riutilizzabile all’infinito grazie all’uso di materiali plastici durevoli, di elevata qualità e facilmente sanificabili e alla possibilità di rimuovere e sostituire facilmente il filtro - aggiunge Grasso - L’intera mascherina può inoltre essere facilmente igienizzata”.