Gruppo TeamSystem e Banco BPM per le Pmi e micro imprese

Siglata una partnership per l’integrazione di servizi gestionali e bancari e lo sviluppo di soluzioni digitali per il finanziamento dei crediti

Il gruppo TeamSystem, uno dei principali player sul mercato italiano per le business solution dedicate a imprese e professionisti e Gruppo BMP, terza banca italiana, hanno siglato un accordo di collaborazione per offrire strumenti utili alla gestione della liquidità e, in generale, per integrare i servizi bancari alle soluzioni gestionali. Sono tre gli ambiti di collaborazione: l’integrazione dei gestionali TeamSystem con i servizi online della banca già utilizzati dalla imprese clienti (incasso, pagamento e anticipo fatture) e i prossimi che saranno sviluppati e offerti; l’ambito della gestione dei finanziamenti e quindi il lancio del servizio Incassa Subito.

Attualmente, Incassa Subito è un servizio principali dalle partnership e consente la gestione per la cessione dei crediti commerciali. Il servizio si appoggia a una piattaforma fintech di TeamSystem e consente di ottenere fino al 90% dell’importo delle fatture attive senza costi di attivazione e canoni mensili. Inoltre la piattaforma mette a disposizione una linea di 100 milioni di euro e nell’anno, potrà arrivare ad acquistare fino a 400 milioni di euro dalle imprese in Italia.

Con questo accordo, Banco BPM entra nel capitale di TeamSystem Financial Value Chain, società del gruppo TeamSystem e un gruppo di professionisti esperti del settore, che da oltre 30 nel mercato della gestione dei crediti commerciali, guidati da Isidoro Lucciola e Riccardo Carradori, rispettivamente Presidente e CEO di TeamSystem Financial Value Chain. È anche prevista la costituzione di un gruppo di lavoro con l’obiettivo di disegnare soluzioni integrate per la gestione della Digital Supply Chain.

“Il percorso avviato con Banco BPM è un ulteriore tassello della nostra strategia che ha tra le linee-guida prioritarie il supporto alla competitività a imprese e professionisti lungo il percorso di digitalizzazione della loro catena del valore, anche alla luce dell’attuale emergenza sanitaria”, ha commentato Federico Leproux, CEO di TeamSystem. “Riteniamo - in uno scenario in cui le PMI italiane fanno quotidianamente i conti con tempi di pagamento particolarmente estesi da parte dei loro clienti e con la faticosa ricerca di capitali a costi sostenibili per mantenere la competitività del proprio business – di poter giocare, con il nostro ingresso nel fintech, un ruolo chiave al fianco del tessuto imprenditoriale del nostro Paese offrendo un vantaggio competitivo fondato sull’ottimizzazione della gestione della liquidità e del circolante grazie al digitale”.

“Banco BPM punta sempre più a essere banca di riferimento per le PMI grazie alla specializzazione del proprio modello di servizio e a un’offerta dedicata, facendo leva su soluzioni digitali ad alto valore aggiunto e ad accordi con operatori leader di mercato – dichiara Giuseppe Castagna, Amministratore Delegato di Banco BPM – Come annunciato nel nostro Piano Strategico, la partnership strategica con TeamSystem, ulteriormente rafforzata con l’ingresso della banca nel capitale sociale di TeamSystem Financial Value Chain, ci permetterà di rafforzare il nostro ruolo a supporto delle PMI attraverso lo sviluppo di soluzioni integrate distintive e particolarmente competitive che ci consentiranno di semplificare l’operatività a tutta la base di clientela dei due Gruppi e al mercato”.