Heineken: nuova comunicazione globale con James Bond

Il lancio anticipa l'uscita nelle sale il prossimo aprile di No Time To Die, il nuovo film con Daniel Craig nei panni dell'agente segreto 007

Torna il sodalizio tra Heineken e l'immaginario di James Bond, che vede il brand di birra attingere a valori di stampo eroico e al contempo classico, tutti incentrati sul target maschile. Il nuovo spot televisivo (sopra) presentato a livello globale è infatti dedicato all'agente segreto e ha come protagonista Daniel Craig, attore che ne ha vestito i panni nelle ultime pellicole.

Il lancio anticipa l'uscita nelle sale il prossimo aprile di No Time To Die, film che continua la saga. La comunicazione di Heineken coinvolge 75 Paesi e presenta il personaggio alle prese con una corsa in taxi, conclusa con birra ristoratrice.

Per questa campagna firmata Publicis, il brand ha sviluppato anche un contenuto dedicato a Heineken 0.0., ovvero uno spot dedicato. Gli adv saranno trasmessi in tv, online e sui social media in base alle specificità dei singoli Paesi. Previste anche numerose promozioni rivolte ai consumatori.