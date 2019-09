I robot entrano nella Farmacia Vaticana e migliorano il servizio

Il sistema automatizzato per la gestione delle scorte snellisce i processi e consente di ridurre del 30% il tempo di attesa al banco.

La Farmacia Vaticana, storica farmacia dello Stato della città del Vaticano nata 145 anni fa, a fine agosto ha introdotto un sistema automatizzato BD Rowa, una soluzione di automazione e digitalizzazione estremamente avanzata per la gestione del magazzino (che conta oltre 40.000 referenze). Come segnala l’Osservatore Romano, si tratta di un robot - essenzialmente costituito da rulli trasportatori, bracci e alloggiamenti - che, operando in sincronia, consente di automatizzare uno dei processi principali della farmacia, come lo stoccaggio dei medicinali in magazzino per risparmiare spazio, per sfruttare al meglio le aree espositive e velocizzare il processo di carico dell’ordine.

Attraverso il nuovo sistema automatizzato, la Farmacia Vaticana potrà anche eliminare possibili errori di vendita di farmaci con scadenza ravvicinata, grazie a un maggior controllo nelle date, che porta a una sensibile diminuzione dei prodotti già scaduti. BD Rowa consentirà inoltre di avere molto più spazio libero da dedicare alla zona espositiva o a nuove proposte. Non ultimo, la farmacia, tramite BD Rowa, avrà modo di controllare e massimizzare il fatturato per metro quadro di stock, aumentando l’indice di rotazione delle merci e stabilizzando i costi di gestione.

Con l’introduzione della nuova soluzione, la Farmacia Vaticana intende anche migliorare il servizio in store. Grazie al robot, infatti, si eviterà lo spostamento degli addetti alla vendita verso le cassettiere contenenti i medicinali. In questo modo, i farmacisti avranno più tempo da dedicare ai clienti-paziente e offrire consiglio e consulenza: la velocità del robot accorcia i tempi di attesa al banco del 30%, perché il farmacista non deve più andare alla ricerca del medicinale tra gli scaffali. Inoltre, il robot nella farmacia riduce al minimo qualsiasi errore nella dispensazione dei farmaci.