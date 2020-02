Il franchising per crescere all’estero, anche negli Usa

L’International Franchisee Expo di New York, un appuntamento importante con 250 espositori da 119 paesi del mondo. A New York dal 28 al 30 maggio

Le imprese italiane avrebbero grandi chances di imporsi nei mercati internazionali per la qualità dei loro prodotti e dei loro format. Tuttavia, l’eccessivo nanismo e l’incapacità di attuare strategie di successo oltre confine, ne limita fortemente lo sviluppo. Una strategia di crescita basata sul franchising consente però di poter replicare, in uno o più Paesi esteri, il successo avuto nel mercato domestico e di crescere più rapidamente grazie anche all’esperienza del partner locale.

Tra i mercati di maggiore appeal per i franchisors italiani vi sono gli Stati Uniti d’America dove l’industria del franchising raggiunge numeri importanti e dove è sempre di più, parte integrante ed attiva dell’economia nazionale. Secondo i dati pubblicati dall’International Franchise Association nel 2018 sono state oltre 759.200 le attività collegate all’industria del franchising negli USA, con un fatturato generato di circa 760 miliardi di dollari e con un numero di occupati pari a 8 milioni di persone. Se si pensa che i format della sola ristorazione veloce hanno generato oltre 250 miliardi di dollari di fatturato (con McDonalds e Subway tra i principali players) si comprende da subito come le dimensioni del mercato permettano scalabilità e replicabilità quasi infinite.

Una buona occasione per presentarsi al mercato e far conoscere il proprio brand agli investitori locali è data dalle fiere di settore. Tra le più importanti manifestazioni fieristiche e promozionali vi è l’International Franchisee Expo di New York che quest’anno si svolgerà dal 28 al 30 maggio presso il Jacob Javits Center della Grande Mela. L’IFE 2020 si preannuncia l’ennesima edizione dai numeri importanti, con oltre 250 espositori previsti e visitatori provenienti da 119 diversi paesi del mondo. Numerosi sono anche i workshop formativi e le conferenze organizzate, a cui si può partecipare anche come semplici e curiosi visitatori.

La fiera è organizzata da MFV controllata dalla francese Comexposium, leader mondiale nell’organizzazione di eventi e manifestazioni internazionali. La commercializzazione degli spazi per il mercato italiano, è invece affidata alla IBS Italia srl, società di consulenza strategica ed operativa con sede ed uffici anche a New York City.

Info e partecipazione: info@ibsitalia.biz