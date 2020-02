Labomar: ricavi 2019 in crescita, anche grazie alle attività di M&A

Il fatturato sale a 57 milioni di euro, di cui il 40% derivante dall’export. Fra gli obiettivi più immediati, l’ingresso nel mercato del Nord America

Labomar, azienda produttrice di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici, ha chiuso il 2019, da preconsuntivo, con ricavi consolidati proforma pari a circa 57 milioni di euro, a fronte di 43,8 milioni di euro del 2018.

L’incremento del fatturato ha beneficiato sia dell’apporto della crescita organica sia dell’acquisizione degli asset di una società canadese che opera nel mercato farmaceutico, cosmetico e nutraceutico nord-americano. Scopo di questo deal (realizzato lo scorso novembre) è consentire l’ingresso nel mercato nordamericano e l’ampliamento della quota di ricavi realizzati all’estero dal Gruppo: nel 2019 circa il 40% dei ricavi consolidati proforma sono già realizzati fuori dei confini nazionali, in oltre 30 diversi Paesi.

Al fine di accrescere ulteriormente tale quota, Labomar ha messo a punto un portafoglio di soluzioni ready to market – circa 100 prodotti con formulazioni proprietarie - che consentono alle case farmaceutiche internazionali con distribuzione pluri-mercato di ridurre il time to market e servire più rapidamente mercati nuovi e presidiati.

“Il 2019 è stato un altro importante anno per noi, contrassegnato da crescita e da un’operazione di M&A di grande valenza strategica - commenta Walter Bertin, fondatore e Ad di Labomar -“L’acquisto delle attività canadesi ci ha messo in una posizione privilegiata nel maggior mercato al mondo per il settore farmaceutico, cosmetico e nutraceutico, quello del nord America e, in particolare, degli Stati Uniti che da soli valgono oltre 25 miliardi di dollari”. L’acquisizione delle attività della società canadese potrebbe non rimanere isolata, fanno sapere dall’azienda, poiché si intende proseguire nel proprio percorso di crescita sia per linee interne sia, dove ci siano le condizioni, per linee esterne.

Labomar si occupa di ricerca, sviluppo e produzione di integratori alimentari, dispositivi medici, alimenti a fini medici speciali e cosmetici per conto terzi. Sviluppa e realizza prodotti ad alto valore aggiunto nel campo della nutraceutica. Molti degli integratori prodotti da Labomar si avvalgono di tecnologie brevettate in grado di aumentare la biodisponibilità degli attivi, modularne l’assorbimento gastrointestinale e migliorarne il gusto.