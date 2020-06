Le 60 aziende dove si lavora meglio in Italia nel 2020

Great Place To Work ha pubblicato la classifica annuale dei migliori luoghi di lavoro, differenziati per dimensioni, ascoltando 55mila dipendenti

Le aziende più apprezzate dai dipendenti in Italia? A trionfare nelle 4 classifiche suddivise per dimensioni sono: American Express (oltre 500 dipendenti), Cisco Systems (150-499), la creatrice della app "Immuni" Bending Spoons (50-149) e Cadence Design Systems tra le "piccole" (20-49 dipendenti).

A stilare il ranking Best Workplaces Italia 2020 come tutti gli anni è Great Place To Work Italia che, ascoltando oltre 55mila lavoratori, ha premiato 60 aziende tra le 153 organizzazioni che hanno preso parte all'indagine sull'analisi del clima organizzativo.

Il modello su cui si basa il questionario Trust Index, e da cui discende il processo di valutazione, mette in evidenza come un ambiente di lavoro eccellente sia caratterizzato da tre relazioni fondamentali: una relazione di fiducia reciproca con il management aziendale, il rapporto di orgoglio per il proprio lavoro e per l’organizzazione di cui si fa parte e la qualità dei rapporti con i colleghi.

Le dimensioni indagate, nello specifico, sono 5: Credibilità, Rispetto ed Equità, che misurano la fiducia dei dipendenti nei loro manager; mentre le altre due, Orgoglio e Coesione, mirano a valutare il rapporto dei dipendenti con il loro lavoro e la loro azienda, le loro sensazioni riguardo ad essi, e il divertimento nel luogo di lavoro con gli altri colleghi.

Come si evince dalle 4 classifiche nell'immagine sopra, per il settore food si riconferma ancora una volta al primo posto Mars Italia, mentre nella moda trionfa come unico esponente Gucci, presente sempre anche nelle classifiche di brand più forti e influenti, a conferma di come tutte le dimensioni del patrimonio di marca e dell'azienda si integrino tra loro. Non c'è bisogno di ricordare, infatti, che i dipendenti soddisfatti sono i primi advocates.