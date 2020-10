Le Due Torri di Stezzano (Bg) ha sponsorizzato le riprese del film Reverse: è una strategia alternativa ai grandi eventi bloccati dallo stato di emergenza

Il centro commerciale Le Due Torri ha sponsorizzato le riprese del film Reverse, tenutesi martedì 29 settembre, al castello di Valverde, alle porte di Bergamo Città Alta. Il film è già in post produzione e debutterà sulle principali piattaforme digitali nella seconda metà del 2021.

"È la prima volta che Le Due Torri sponsorizza un evento del genere -spiega Roberto Speri, direttore del centro commerciale di Stezzano- Una scelta dettata anche dal fatto che, non potendo in questo periodo organizzare grandi eventi come gli altri anni, la direzione ha deciso di sostenere il mondo dell'arte e dello spettacolo attraverso queste riprese. Il castello di Valverde ci è sembrata la location più adatta per dare visibilità a Bergamo, mettendo il centro commerciale in secondo piano proprio per catalizzare l'attenzione sulla bellezza della città. Le Due Torri appariranno nei titoli di coda del film tra i ringraziamenti e questo ci basta perché la sponsorizzazione è nata con lo spirito di sostenere Bergamo, l'industria cinematografica, il mondo dell'arte e dello spettacolo".

Lo shopping center di Stezzano in questo progetto ha collaborato con Pta Group.

"Il nostro centro da tempo sostiene l’industria della cultura, dell’arte e degli spettacoli grazie ai numerosi eventi che organizziamo per tutta la clientela -aggiunge Roberto Speri-. Dalla musica al mondo degli youtuber e soprattutto degli influencer, spesso ospiti con i loro firmacopie. Per questo abbiamo scelto di fare la nostra parte per aiutare questi settori nella ripresa dell’attività, considerato che più di altri hanno patito i mesi del lockdown e quelli successivi alla riapertura".