Mailboxes intensifica il programma di Webinar

Webinar, incontri individuali a distanza, WhatsApp e Calendly per organizzare meeting e formazione online. Sono solo alcuni degli strumenti utilizzati dalla divisione Sviluppo Franchising di Mail Boxes Etc (Mbe) per raggiungere a casa le persone che desiderano conoscere la rete, il sistema e i progetti Mbe.

Nell’attuale situazione di emergenza dovuta al Coronavirus, Mbe ha intensificato il programma di Webinar e attivato nuovi strumenti digitali rispetto a quelli utilizzati normalmente.

“Pensiamo che proprio nei momenti difficili sia importante continuare a guardare al futuro - commenta Fabrizio Mantovani, Retail Network Development Director di Mbe-. Oggi, più che mai, far parte di un grande sistema in franchising permette di affrontare le sfide più significative. Per questo abbiamo organizzato le attività di formazione a distanza per i nostri partner e aspiranti imprenditori”.

Il calendario prevede i seguenti appuntamenti a cui è possibile partecipare previa registrazione: tutti i martedì e i giovedì di marzo e aprile alle 21; e tutti i mercoledì alle 12 o alle 16 (Webinar live).

Gli appuntamenti durano circa 45 minuti e si svolgono grazie alla piattaforma GoToWebinar.