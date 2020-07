Medi-Market apre a Torino la prima parafarmacia taglia “extralarge”

Il format (230 mq di superficie e 8.000 referenze dal buon rapporto qualità/prezzo) ha caratteristiche simili a quelle di un piccolo supermercato

Ha aperto il 25 giugno a Torino, in piazza Castello, la prima parafarmacia a insegna Medi-Market, multinazionale franco-belga del settore, già proprietaria delle rete di parafarmacie italiane Parashop.

La nuova struttura di vendita torinese, che riprende il format Medi-Market diffuso in Francia ed in Belgio, propone un modello di parafarmacia taglia “extralarge”, dalla superficie commerciale e dagli assortimenti che si avvicinano a quelli di un piccolo supermercato.

Il punto di vendita, di 230 mq, ha un assortimento di 8.000 referenze (di cui 2.000 nel farmaco otc), caratterizzato da prezzi competitivi, con una politica di prezzo è particolare aggressiva soprattutto sui prodotti a maggior rotazione. Tra i reparti spiccano: veterinaria, infanzia, igiene orale (più di 7 metri lineari di assortimento) e le linee di oli essenziali.

Spazi ampi fra i reparti, una ricca segnaletica e frequenti evidenziazioni a scaffale permettono al cliente di individuare facilmente i prodotti di cui necessita.

Dopo Torino, Medi-Market aprirà, a fine agosto, il proprio flagship store italiano (di 600 mq di superficie), presso il retail park di Fidenza, in provincia di Parma.

Il focus sullo sviluppo rete è fra le priorità dell'azienda, che ha già in programma l'inaugurazione di un terzo negozio entro la fine dell’anno, per poi arrivare, nel 2021, a realizzare altre 3-5 aperture, preferibilmente presso grandi mall, ma non tralasciando le opportunità, qualora si presentassero, rappresentate dai centri urbani.

Una volta consolidata la rete fisica, la catena si concentrerà sulll'eCommerce, su cui il Gruppo, a livello internazionale, è particolarmente competitivo.

Attualmente la catena Medi-Market conta 43 parafarmacie in Belgio, Lussemburgo e Francia e 17 farmacie in Belgio.