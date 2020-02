Nel 2019 gli italiani sono stati online oltre 4 ore al giorno

Parliamo di 33,3 milioni di individui dai 2 anni in su, oltre 40 milioni se si guarda alla audience media mensile. I dati Audiweb



La total digital audience nel 2019 ha raggiunto una media mensile di 41,6 milioni di utenti unici, pari al 70% della popolazione (l’87% se si considera solo la popolazione di 18-74 anni), online per 104 ore e 34 minuti complessivi (4 giorni e 8 ore di navigazione).

Questi i dati presentati da Audiweb e sintetizzati nella tabella sopra.

Guardando a una giornata media del 2019, hanno navigato 33,3 milioni di individui dai 2 anni in su, online per 4 ore e 18 minuti in media per persona dai device rilevati (computer, smartphone e tablet).

Restringendo l’osservazione solo alla popolazione maggiorenne, risulta che nel 2019 erano online nel giorno medio 32,7 milioni di persone, pari al 73% dei 18-74enni, confermando l’uso dominante dello smartphone per accedere a internet. Infatti, risultano 29,3 milioni i 18-74enni che nel giorno medio dell’anno hanno navigato da smartphone, pari al 66% di questo segmento della popolazione, collegati in media per circa 4 ore.