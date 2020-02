MioDottore: quasi raddoppiate le prenotazioni di visite mediche

La piattaforma web chiude il 2019 con incrementi significativi: +93% il numero di prestazioni sanitarie fissate e +85% gli utenti medi mensili registrati

Brand awareness in forte consolidamento per MioDottore, la piattaforma specializzata nella prenotazione online di visite mediche e parte di Gruppo DocPlanner.

La piattaforma, durante il 2019, ha superato i 2 milioni e mezzo di visite prenotate, risultato quasi raddoppiato (+93%) rispetto al 2018, e il numero di recensioni sulla piattaforma ha avuto un incremento percentuale a tripla cifra, più del doppio delle numeriche (+114%) dell’anno precedente. Gli utenti medi mensili sono attorno a 2.400.000, quasi l’85% in più rispetto al 2018.

“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e di constatare quanto gli italiani si fidino sempre più di MioDottore, come conferma l’aumento anno su anno degli utenti che scelgono la nostra piattaforma - dichiara Luca Puccioni, ceo di MioDottore -. La sfida 2020 è quella di ampliare ulteriormente il nostro organico e al contempo di lavorare al perfezionamento dei tool disponibili sulla piattaforma, per garantire ai pazienti una migliore esperienza sanitaria”.

Il 2019 ha rappresentato per MioDottore una svolta importante anche dal punto di vista delle risorse umane impiegate, aumentate di circa il 40%, raggiungendo i 110 dipendenti. Per la fine del 2020 si stima di incrementare il team di un ulteriore 30%.

Sono aperte 40 nuove posizioni per il ruolo di sales account, nelle principali città italiane, come Milano, Torino, Genova, Roma, Napoli, Bari e Palermo, e 8 customer success specialist a supporto del numero crescente di medici clienti nell'utilizzo del gestionale di MioDottore.

MioDottore fa parte di Gruppo DocPlanner, piattaforma di riferimento internazionale nel mondo della sanità privata, nata per connettere i pazienti con gli specialisti. MioDottore, grazie a un portfolio di 200.000 medici affiliati su tutto il territorio nazionale e un’ampia scelta di specialità, aiuta a trovare gli esperti disponibili in zona attraverso la geolocalizzazione, visualizzandone in tempo reale agenda e costi delle prestazioni.