Nova Coop: confermata la solidità “A2.2” da Cerved Rating Agency

Nova Coop Società Cooperativa ha reso noto che Cerved Rating Agency, agenzia di rating italiana specializzata nella valutazione del merito di credito di imprese non finanziarie italiane, ha confermato anche quest’anno l’assegnazione del rating “A2.2” alla cooperativa, sulla base dei risultati dell’esercizio 2019 e delle performance del primo semestre 2020.

Il rating "A2.2" costituisce un riferimento da Investment Grade nella scala di rischio di Cerved Rating Agency, che valuta Nova Coop come "società cooperativa caratterizzata da fondamentali molto solidi e da un rischio di credito basso".

Come si legge nella nota aziendale, secondo l'agenzia "il rating assegnato a Nova Coop rispecchia il consolidamento dei risultati di vendita nel FY19, accompagnato dal miglioramento del profilo patrimoniale-finanziario, derivante dalla significativa riduzione dell’indebitamento bancario. Al contempo, nonostante risultati positivi e superiori al budget nel primo semestre del 2020, l’attesa contrazione dei consumi nella seconda metà dell’anno e gli impatti diretti dell’emergenza Covid-19 sulla controllata Nova Aeg potrebbero penalizzare le performance complessive nel full year, senza tuttavia pregiudicare l’attuale solidità della cooperativa."

Come commenta il presidente di Nova Coop Ernesto Dalle Rive:

La conferma del rating attribuito a Nova Coop certifica la solidità della cooperativa e la capacità di operare efficacemente anche di fronte all’impatto di un evento esterno straordinario e non prevedibile, grazie agli effetti delle politiche strategiche adottate in questi anni. Nova Coop mantiene così uno dei rating più alti nel settore della grande distribuzione e, in assoluto, il migliore di tutta la cooperazione di consumo.