Pfizer, con Mylan, verso un nuovo colosso farmaceutico

Le due big pharma stanno lavorando alla creazione di una nuova compagnia del settore dei generici, con fatturato stimato di 20 miliardi di dollari

Sta per nascere una nuova entità societaria specializzata in farmaci generici, risultato dell’unione fra Mylan e Upjohn, la linea di medicinali Pfizer con brevetto scaduto.

In base ai termini dell'intesa, gli azionisti di Mylan avranno il controllo del 43% della nuova entità e quelli di Pfizer del 57%. Mylan e Pfizer stimano inoltre che la nuova compagnia possa raggiungere un fatturato compreso fra i 19 ed i 20 miliardi di dollari entro il 2020.

Mylan e Pfizer avranno modo di integrare e sviluppare le reciproche competenze per servire i pazienti di 165 mercati. Mylan porta alla nuova società un portfolio prodotti che comprende le maggiori aree terapeutiche, fra cui: apparato gastrointestinale e metabolismo, sistema cardiovascolare, sistema nervoso, antimicrobici generali per uso sistemico, sistema respiratorio, sistema muscolo-scheletrico, dermatologici. Upjohn porta brand e medicinali di grande successo presso il pubblico, come Viagra, Lyrica e Lipitor; Upjohn metterà inoltre a disposizione le sue comprovate capacità commerciali, inclusa la posizione di leadership acquisita in Cina ed in altri mercati emergenti.

La transazione consentirà alla nuova compagnia di ampliare la portata geografica del già ampio portfolio di prodotti Mylan attuali e futuri: spiccano, in questo senso, gli importanti investimenti fatti nel segmento dei farmaci generici complessi e dei biosimilari. Mylan potrà quindi entrare nei Paesi emergenti in cui Upjohn ha già delle strutture commerciali ed expertise sui mercati locali. Pfizer, dal canto suo, potrà, fra le altre cose, focalizzarsi maggiormente su medicinali e vaccini ancora protetti da brevetti o dall'esclusiva.