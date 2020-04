Prorogato fino al 3 maggio il lockdown. Al via il piano per la fase 2

Il contenimento viene allentato per il commercio delle cartollerie, delle librerie e degli articoli per i neonati. eCommerce libero per tutte le categorie merceologiche

Come ampiamente previsto, le misure di contenimento in essere sono state prorogate fino al 3 maggio 2020, con un Decreto della Presidenza del Consiglio firmato nel tardo pomeriggio. Una scelta dettata dalle condizioni attuali dell’epidemia, che non cancella totalmente le speranze di un’anticipazione della data fissata - come dichiarato dallo stesso Conte- anche se di improbabile evenienza.

Qualche novità annunciata per il settore retail, con la riapertura sotto condizionamento circa le distanze e precauzioni di cartolerie, librerie, negozi di articoli e abbigliamento per neonati. Riaprono anche le lavanderie, le macchine per la distribuzione delle bevande. Infine, gli acquisiti online sono liberati da ogni vincolo. Riparte anche la silvicoltura e le attività forestali.

Il Governo pensa attivamente anche alla fase 2 con un programma articolata e organico che poggia su due pilastri: l’istituzione di un un gruppo di esperti e i protocolli per la sicurezza nei luoghi di lavoro.

A capo del gruppo di esperiti è stato nominato Vittorio Colao, già ad di Vodafone, stimato manager i livello internazionale.