Real Estate, cambiamenti di prospettive dopo il lockdown

E la sensazione di essere a un bivio riguarda anche lo smart working: meno di un rispondente su dieci è persuaso che questa pratica tornerà ad avere il ruolo residuale riservatogli fino a febbraio 2020.

"Anche per quanto riguarda il lavoro a distanza, la crisi ha accelerato processi già in essere e ha reso attuali trend per la cui realizzazione avremmo altrimenti dovuto aspettare mesi se non anni -commenta Gianluca Sinisi, Licence Partner di Engel & Völkers Commercial Milano e Lombardia- ma l’ufficio è destinato a sopravvivere in quanto spazio altro dalla sfera del privato e della casa. Credo che se l’ufficio venisse fagocitato dalla sfera privata della famiglia e delle affezioni, le conseguenze in termini di performance ed equilibrio del singolo lavoratore sarebbero molto importanti".

INDUSTRIAL&LOGISTICS: IL COMPARTO SOPRAVVIVE ALLA CRISI

Anche questo settore esce cambiato dall’emergenza sanitaria, nonostante sia stato uno dei meno colpiti dalla crisi. Gli operatori hanno dovuto ripensare modelli e processi per la gestione delle attività quotidiane, diminuendo i contatti fra colleghi e clienti (69%), creando ambienti di lavoro salubri (37,5%) e aumentando le spedizioni di merce al cliente finale (25%).

Tutti concordano con l’affermazione: "la logistica è uno dei settori più in salute e con maggiori previsioni di crescita". La crisi sanitaria ha contribuito a rinnovare, trasversalmente ai vari settori, una sensibilità nei confronti di temi ambientali che, nel caso della logistica, diventa fattore chiave: il 22% degli intervistati ammette di avere introdotto protocolli più attenti alla sostenibilità ambientale dalla fine del lockdown.

Una delle conseguenze del confinamento (lockdown) e della forte crescita dell’eCommerce potrebbe essere l'integrazione sempre più stretta di logistica e retail: gli operatori del settore industrial&logistics ne sono convinti e pensano che le due attività si fonderanno sempre di più (39%). Secondo una buona parte degli intervistati la logistica resterà al servizio del retail (38%), mentre l’11% del panel si ritiene scettico sull’integrazione fra i due settori e crede che resteranno separati come sono sempre stati.

IL PESO DELL’INCERTEZZA SUGLI INVESTITORI

Rispetto all’indagine condotta in pieno lockdown, si congela, fra gli investitori, l'orientamento a investire nel Paese entro fine anno, con un passaggio dal 25% di aprile al 41% di operatori che non investiranno entro la fine del 2020.

Per quel che riguarda, invece, le asset class nel mirino, gli investitori continuano ad escludere le categorie immobiliari retail e alberghiero, mentre considerano con sempre maggiore interesse il settore industrial&logistics. Si rafforza l'attrazione delle residenze sanitarie assistite e dei data center, confermando una tendenza già avviata mesi prima dell'emergenza.