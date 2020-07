Per garantire sicurezza e benessere dei visitatori, dei tenant, dei fornitori e dei dipendenti dei centri commerciali gestiti, Sonae Sierra ha deciso di procedere alla verifica e alla certificazione degli attuali processi di igiene e pulizia in collaborazione con Sgs, azienda leader mondiale nell'ispezione, verifica, analisi e certificazione.

Dopo l'ispezione, i centri commerciali gestiti da Sonae Sierra hanno ottenuto l’Sgs Hygiene Monitored and Disinfection Assessment Mark, che comprova la conformità ai protocolli e ai più moderni regolamenti applicabili, rassicurando gli stakeholder sull'impegno di Sonae Sierra verso la sicurezza e la prevenzione.

In Italia, la certificazione riguarda le procedure di igiene e pulizia eseguite da società specializzate all’interno dei centri commerciali gestiti da Sonae Sierra. S.I.SE.CO. Srl è l’operatore che effettua il servizio all’interno dei centri commerciali Gli Orsi (Biella) e Le Terrazze (La Spezia); a CityLife Shopping District il servizio viene effettuato da IPA Srl.

Sottoponendosi a questo processo, Sonae Sierra ha potenziato gli attuali protocolli di igiene e pulizia per la gestione e la minimizzazione dei rischi da Covid19, e ha fornito maggiori garanzie ai visitatori, ai tenant, ai fornitori e ai dipendenti di tutto il mondo. Le misure implementate includono pulizie più frequenti, maggiore formazione e specializzazione del personale addetto alle pulizie, misure di distanziamento e una corretta sanificazione e disinfezione in tutti i centri commerciali nel mondo.

Questa certificazione comprende anche una serie di test in loco dell'Adenosina Trifosfato (ATP) effettuati su campioni di tamponi di superficie in ogni centro commerciale per valutare l'efficienza delle pratiche di pulizia. Il processo di testing viene effettuato da Sgs attraverso un approccio di monitoraggio complementare alle misure di sicurezza già in essere, quali l'installazione di dispenser di gel disinfettanti in diversi luoghi e il potenziamento delle procedure di pulizia dei sistemi di ventilazione e di condizionamento dell'aria.

"Poiché la sicurezza e il benessere dei visitatori, dei tenant, dei fornitori e dei dipendenti dei centri commerciali gestiti da Sonae Sierra è per noi una priorità, dobbiamo garantire che i protocolli igienici siano portati al livello successivo -commenta João Correia de Sampaio, Executive Director of Property Management and Leasing di Sonae Sierra-. Per questo motivo abbiamo scelto il supporto di una società specializzata. Con questa iniziativa, Sonae Sierra ribadisce il proprio impegno a lungo termine nei confronti dei propri stakeholder e l'atteggiamento proattivo nella gestione delle nuove sfide che il settore immobiliare si trova ad affrontare".

Il processo di certificazione di Sgs comprende la convalida e la raccomandazione delle procedure di riapertura dei centri commerciali di Sonae Sierra e una visita di valutazione per garantire la corretta implementazione in loco. Ha inoltre incluso l'analisi sul campo di campioni prelevati nelle aree e sulle superfici ad alto contatto per comprovare l'efficacia delle misure igieniche adottate.