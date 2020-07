Sonae Sierra porta a CityLife tre nuovi brand esperienziali

Ripartenza di stile, all'insegna dell'automotive, del food internazionale, e dell'arredo casa: Sonae Sierra porta a CityLife Shopping District Milano gli store Porsche, Wagamama e Croff, quest'ultimo aperto da poco, gli altri due in apertura oggi (Porsche) e in autunno.

Porsche Italia inaugura il suo concept store Porsche@CityLife, all’interno della galleria coperta dello Shopping District: un negozio vero, fisico, ma tutto in chiave digitale, immersiva ed esperienziale. Il visitatore potrà quindi immergersi nel mondo Porsche: storia, motorsport, eventi, gli ultimi modelli presentati, la gamma in pronta consegna in tutta Italia e moltissimo altro. Sarà un contenitore di esperienze in cui prenderà vita, grazie anche alla natura tecnologica e digitale del negozio, tutto ciò che rappresenta l’anima del marchio Porsche.

Wagamama, catena di ristoranti ispirati ai bar di ramen giapponese e alla celebrazione del cibo asiatico, accoglierà i visitatori di CityLife Shopping District all’interno della food hall a partire dall’autunno.

Croff, storico marchio retail degli accessori e dell'arredamento casa, dedicato a chi ama il design contemporaneo, informale, da vivere tutti i giorni, è aperto dal 4 giugno nell'Asse Ferrieri. Presenta collezioni per la tavola, la cucina, il letto, accessori e complementi d’arredo, sempre con ottimo rapporto qualità prezzo.

"CityLife Shopping District rappresenta un punto di riferimento a Milano, un luogo dove trascorrere il proprio tempo libero in un ambiente moderno, immersi nel secondo parco più grande della città -commenta Stefano Pessina, Head of ITA AM shopping centers, Generali Real Estate-. L’esclusiva offerta commerciale è uno dei punti di forza dello Shopping District e siamo entusiasti delle novità introdotte da Sonae Sierra, che sono di grande interesse per la nostra utenza e contribuiscono a rendere sempre più unico questo luogo".

“Nonostante il difficile periodo che il nostro paese ha attraversato in questi mesi, non abbiamo mai smesso di impegnarci per continuare a soddisfare le esigenze dei nostri visitatori -aggiunge José Maria Robles, general manager per il property management di Sonae Sierra in Italia- per sorprenderli con un’offerta commerciale sempre nuova e accattivante. L’ingresso di questi nuovi brand conferma la validità del nostro operato e l’interesse di primari operatori del settore verso le strutture da noi gestite".