"Mercato di Mezzo è un luogo che genera valore per il territorio e per la comunità in cui sviluppa le sue radici -commenta Letizia Cantini, general manager di Svicom-. Per governare le complessità dello scenario attuale, riteniamo fondamentale sostenere gli imprenditori che rappresentano l’anima di questa food hall, attraverso il nostro approccio pragmatico, fortemente focalizzato su soluzioni tempestive e innovative e sulla massima efficienza organizzativa. Resta ben saldo il nostro obiettivo primario, condiviso con Coop Alleanza 3.0, di dar forza ai contenuti di valore di questo progetto ed arricchirli con nuovi elementi di distintività".

Svicom opera nel retail real estate italiano dal 1996. Ha in gestione 85 immobili retail per una Gla complessiva di oltre 1,3 milioni di mq. I principali servizi riguardano Property Management, Agency, Advisory, Technical Services, Digital Strategy.