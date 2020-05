thankyoupharmacist: il grazie di GSK Consumer Healthcare ai farmacisti

L’azienda del pharma lancia una campagna tv e digital focalizzata sul fondamentale ruolo svolto dai farmacisti durante l’emergenza #Coronavirus

La nuova società GSK Consumer Healthcare (GSK CH) nata nei giorni scorsi dalla joint venture con Pfizer Consumer Healthcare, lancia la campagna #thankyoupharmacist, on air per 4 settimane sulle principali emittenti televisive italiane e sul web.

#thankyoupharmacist, realizzata da Publicis, nasce con l’obiettivo di riconoscere il valore dell’impegno dei farmacisti, fra gli esperti della salute, nella lotta contro Covid-19 e di sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo fondamentale che essi giocano in un momento storico così critico per la salute delle persone.

Raccontando le fasi salienti della giornata di un farmacista durante l’emergenza Coronavirus, lo spot #thankyoupharmacist, realizzato con immagini reali di professionisti al lavoro, sottolinea l’impegno profuso, gli aspetti di maggiore difficoltà e i momenti più emozionanti che vivono quotidianamente nelle difficili condizioni in cui si trovano a lavorare in questo periodo. Ora più che mai infatti, come primo presidio sanitario, i farmacisti rappresentano una risposta immediata e autorevole ai bisogni delle persone, a ulteriore beneficio dell’intero sistema sanitario.

“La collaborazione con i farmacisti è per noi una leva fondamentale – dichiara Giuseppe Abbadessa, general manager di GSK CH -. Il nostro impegno nello sviluppo di soluzioni che soddisfino sempre più bisogni per il benessere e la salute delle persone, poggia sulla solidità della relazione e collaborazione con questi stakeholder”.

La nuova GSK CH è oggi il 1° player al mondo del mercato otc, 1° player consumer healthcare in Italia e nel settore dei dentifrici terapeutici. L’azienda è impegnata nella promozione di una cultura della cura di sé quale strumento di prevenzione, salute e benessere. La sua offerta si basa su una gamma di marchi di riferimento nelle categorie Oral Care, Respiratory, Wellness, Pain e Integratori Alimentari. GSK Consumer Healthcare è una società del Gruppo GSK (GlaxoSmithKline).