Uwell.it ingaggia i consumatori con l’assistente virtuale

Per aumentare la brand awareness della piattaforma web di servizi per la salute, Sanofi punta su un chatbot, in grado di dare consigli personalizzati

Coinvolgere gli utenti trasformando gli annunci online in conversazioni interattive e personalizzate: è questa è l’idea alla base della campagna lanciata per la prima volta nel mercato europeo dalla Divisione Consumer Healthcare di Sanofi per promuovere Uwell, la piattaforma digitale nata per facilitare la relazione delle persone con il mondo della salute. Uwell combina servizi e consigli, contenuti educazionali personalizzati per aiutare le persone a diventare più consapevoli e partecipi della propria salute, con l’obiettivo di migliorare il proprio benessere quotidiano.

Grazie alla campagna interattiva, da giugno ad agosto 2020 sono state più di 116.000 le conversazioni avviate, con una media di 57 secondi di conversazione per utente, per un aumento della brand awareness di Uwell.it del 470% e un incremento del ricordo dell'inserzione del 616%.

Questa nuova modalità di fare advertising è stata sviluppata con la collaborazione con Indigo.ai, startup specializzata nella progettazione e realizzazione di assistenti virtuali, tecnologie di linguaggio ed esperienze conversazionali. Grazie al chatbot, le persone hanno potuto ottenere consigli di benessere personalizzati, approfondire gli argomenti di proprio interesse attraverso la lettura di articoli consigliati dall’assistente virtuale, iscriversi alla newsletter di Uwell, scoprire i servizi offerti dalla piattaforma, fra cui la possibilità di individuare le farmacie più vicine al consumatore, piuttosto che prenotare video consulti con specialisti.

“Sono orgoglioso di aver aggiunto questo ulteriore tassello al percorso di digital transformation di Sanofi - dichiara Gianluca Ferri, head of business operations and support di Sanofi Italia - .Questo progetto ha creato un forte coinvolgimento con le persone su larga scala. La campagna ha superato tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati e ha aumentato di molto la brand- wareness della nostra piattaforma Uwell.it, anche rispetto ai siti web a tema benessere più consolidati”.

Aggiunge Gianluca Maruzzella, founder & ceo di Indigo.ai: “Sanofi era alla ricerca di una soluzione semplice ed efficace per avvicinare ulteriormente i consumatori alla sua piattaforma Uwell. Insieme abbiamo pensato di realizzare un'esperienza conversazionale online che permettesse al brand di interagire con i consumatori in maniera nuova”.