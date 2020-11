WBA e McKesson: la joint venture nella distribuzione pharma prende forma

La collaborazione fra i due player, sviluppata per il mercato tedesco, mira a rafforzare la posizione della farmacia come hub della salute

Walgreens Boots Alliance e McKesson Corporation annunciano il completamento dell’accordo, già reso noto in precedenza, per la creazione di una joint venture che combina le rispettive aziende della distribuzione farmaceutica all’ingrosso in Germania, Alliance Healthcare Deutschland (AHD) e GEHE Pharma Handel (GEHE). WBA detiene una quota di controllo nella joint venture pari al 70%, mentre McKesson il restante 30%. McKesson è una delle principali società di vendita all'ingrosso e al dettaglio e fornitore di logistica e servizi nei settori farmaceutico e sanitario.

“In Walgreens Boots Alliance siamo felici di iniziare a lavorare insieme a McKesson Corporation in questa joint venture - ha commentato Ornella Barra, co-chief operating officer, Walgreens Boots Alliance - É un passaggio davvero importante per la nostra divisione Pharmaceutical Wholesale e un’occasione unica per sviluppare servizi innovativi per l’industria farmaceutica e per le farmacie in Germania”.

“Il completamento di questa partnership strategica con Walgreens Boots Alliance ci permette di rafforzare e garantire il futuro della distribuzione farmaceutica nel mercato tedesco - spiega Kevin Kettler, chairman del management board e presidente di McKesson International - Insieme, potremo realizzare un modello operativo di successo a beneficio dell’ecosistema della salute tedesco, dai pazienti, alle farmacie ai produttori di farmaci”.

Di fronte alle prossime sfide del settore sanitario, la nuova società mira a rafforzare la posizione del farmacista come professionista della salute, attraverso la creazione di servizi innovativi a valore aggiunto e un significativo miglioramento della digitalizzazione e dell’eccellenza operativa.