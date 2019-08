Zalando continua a crescere su tutti i fronti

Sembra non conoscere battute d’arresto l’avanzata del colosso di e-commerce per la moda, Zalando.

Gli ultimi dati rilasciati dalla società tedesca, infatti, certificano una buona performance di crescita nel secondo trimestre del 2019 con un considerevole aumento dei clienti attivi, nei 17 mercati europei in cui opera, pari a 3,7 milioni (+15,2%), fino a raggiungere i 28,3 milioni di persone.

Aumentano (+34,3%) nello stesso periodo anche le visite al sito internet, che arrivano a 986,4 milioni, di cui l’84% derivanti da mobile con un numero di ordini record (36,1 milioni).

“Sempre più clienti scelgono Zalando come punto di partenza per la moda in Europa, il cosiddetto Starting Point for Fashion, a dimostrazione del fatto che i nostri continui sforzi per offrire la migliore esperienza di moda possibile stanno avendo successo”, ha detto David Schröder, chief financial officer di Zalando.

Nel secondo trimestre 2019 Zalando ha continuato ad acquisire nuove quote di mercato. Il Gross Merchandise Volume (GMV) è cresciuto del 23,7% raggiungendo quota 2 miliardi di euro, mentre i ricavi sono aumentati del 20,1% a 1,6 miliardi di euro.

Una crescita che ha portato a nuovi investimenti per migliorare l’esperienza del consumatore: quest’estate l’azienda inizierà a costruire un nuovo centro logistico nei Paesi Bassi, per servire in modo più efficiente i clienti dei mercati dell’Europa occidentale e rafforzare l’espansione della sua rete logistica in vista della crescita futura.

Rispetto al primo trimestre, inoltre, in Germania, Zalando ha raddoppiato il numero di pacchi consegnati in giornata o il giorno seguente all’ordine e, in Svizzera, nell’area di Zurigo, sta già testando la consegna in serata.