Bibite Sanpellegrino lancia la campagna #IoMiMeraviglio

Bibite Sanpellegrino lancia il progetto #IoMiMeraviglio, che invita a riscoprire i piccoli momenti quotidiani di meraviglia, rispondendo all’esigenza crescente di stupirsi delle piccole cose, in un’epoca in cui le giornate sempre più frenetiche impediscono di apprezzarne la bellezza.

L’istituto di ricerca Astra ha condotto per Bibite Sanpellegrino un’indagine sociologica online su un campione rappresentativo di oltre 1.200 persone tra i 18 e i 55 anni, che conferma che i momenti di stupore per un fatto positivo inaspettato o per un piccolo colpo di fortuna, gli attimi di esultanza per un disagio evitato o gli istanti di gioia per uno spettacolo naturale sono un autentico balsamo per il nostro umore: “la meraviglia quotidiana e la capacità di riconoscerla sono fondamentali per farci stare bene”, è una delle affermazioni più apprezzate dagli intervistati.

Dalla ricerca nasce l’operazione digital di Bibite Sanpellegrino #IoMiMeraviglio, attraverso la quale il brand invita gli utenti a riconoscere e a celebrare le meraviglie di ogni giorno. È on air sul web dal 7 giugno sul sito bibitesanpellegrino.it e celebrata tramite l’hashtag il 12 giugno durante il #IoMiMeraviglio Day, giornata dedicata interamente alla riscoperta dei piccoli momenti di meraviglia di ogni giorno.

Navigando nella sezione #IoMiMeraviglio del sito, è possibile valutare la propria capacità di meravigliarsi con un breve test per poi essere invitati a mettersi in gioco caricando semplici foto dei propri piccoli istanti di meraviglia, che andranno a comporre online un grande “wall delle meraviglie”. Tre i traguardi da superare per arrivare all’estrazione finale di 5 buoni viaggio dal valore di 1000 Euro e per ogni step superato, numerosi premi in palio come tablet e polaroid digitali.

In palio anche premi immediati ad estrazione per gli utenti che acquisteranno le Bibite Sanpellegrino in store, inserendo nella sezione dedicata del sito i dati presenti sul documento d’acquisto.