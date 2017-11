Biscottificio Cabrioni racconta i prodotti con un corto animato

Un'amicizia unica, un uomo straordinario, il suo aiutante, un simpatico robot e tante avventure tra ingredienti genuini e scenario naturale. Questi gli elementi del corto di animazione lanciato on air da biscottificio Cabrioni per una nuova comunicazione di prodotto e una maggiore brand awareness.

La promessa che l’azienda fa ai consumatori nei due minuti di video firmati da Auge Headquarter va ad intercettare il trend salutista dei free-from: prodotti senza Ogm, senza olio di palma e aromi artificiali, ma solo con ingredienti naturali e ricette tipiche della tradizione regionale.

Lo spot-cartoon, oltre ad essere online in rete e sui social, verrà trasmesso per intero sui canali Sky. Per il lancio del video sono stati inoltre realizzati dei alcuni trailer-teaser da 30, 15, 10 e 6 secondi trasmessi anche in televisione, con invito a vivere l’intera avventura sul sito cabrioni.com.