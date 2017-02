Carlsberg Italia apre le porte del birrificio

La visita in azienda, promossa da “Apertamente” di Federalimentare, mira a rafforzare ulteriormente il legame fra brand e consumatori

Sono frequenti le visite organizzate a Olona

da parte di scolaresche

ma anche di gruppi

di cittadini

Aderendo al progetto di Federalimentare “Apertamente: L’industria alimentare apre le porte al pubblico”, Carlsberg Italia, nei giorni scorsi, ha aperto alla cittadinanza i propri stabilimenti alimentari di Olona (Va). Un’iniziativa, nata per avvicinare il marchio ai consumatori, cui l’azienda varesina non è nuova: sono frequenti le visite organizzate a Olona da parte di scolaresche ma anche di gruppi di cittadini.

Ed è anche grazie ad azioni promozionali di questo tipo, affianco ad un’importante opera di ristrutturazione aziendale, che Carlsberg, oggi, è riuscita a risollevarsi e risanare i propri bilanci. Ammette Alberto Frausin, ad dell’azienda: “Non nascondo che, qualche anno fa, abbiamo attraversato un momento di difficoltà. Ma oggi siamo il 3° produttore nazionale. Obiettivo che abbiamo raggiunto investendo molto in innovazione tecnologica, stanziando, in 5 anni, più di 45 milioni di euro”. Fiore all’occhiello dello sviluppo tecnologico è senz’altro il sistema di spillatura DraughtMaster: grazie alla sostituzione dei tradizionali fusti in acciaio con quelli in Pet riciclabile, la spillatura non avviene più attraverso l'immissione di Co 2 ma per semplice compressione. Cosa che, nel periodo 2011-2014, ha permesso di risparmiare all’ambiente 28.000.000 kg di Co 2 .

Un secondo fattore di crescita, per il gruppo, è stata la scelta di rilanciare il marchio Poretti. Ricordiamo, in proposito, che il Birrificio Angelo Poretti è stata la birra ufficiale di Padiglione Italia ad Expo 2015. “Anche sull’onda del successo dell’esposizione universale – conclude rausin - abbiamo cominciato ad esportare il marchio nel mondo, a partire dagli Stati Uniti. Ma stiamo guardando con molto interesse pure alla Cina, un mercato con grandi potenzialità, in cui intendiamo espanderci nell’arco di 3-5 anni”.