Ecomondo, il punto su sostenibilità ed economia circolare

Appuntamento dal 7 al 10 novembre a Rimini con la 21° fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile

Non più solo una fiera dell'ambiente, ma un appuntamento di riferimento per tutta l'economia. Questa la 21° edizione di Ecomondo, l'appuntamento in scena dal 7 al 10 novembre a Rimini per fare il punto sullo sviluppo sostenibile e l'economia circolare.

Parliamo di "quella parte dell’economia che rappresenta il futuro della crescita italiana e globale", come sottolineato dal Ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti: "Dobbiamo crescere ancora di più e guardare all’estero, e vorrei che Ecomondo diventasse la fiera dell’economia più importante al mondo".

"Qui cresce quella cultura che consente di puntare ad uno sviluppo veramente sostenibile – ha sottolineato Emma Petitti, assessore al bilancio della Regione Emilia-Romagna - e che nella nostra Regione ha già radici robuste. Basti pensare che il 30% delle aziende emiliano romagnole ha investito green (e sono quelle che stanno assumendo di più)”.

Ricordiamo inoltre che il 9 novembre sempre a Rimini, online insieme ad Ecomondo, si parlerà di sostenibilità declinata nel settore ittico anche al Seafood Summit. L'appuntamento di riferimento per il mercato "blu" è al Palacongressi di Rimini.

