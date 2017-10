Ferrero acquista un’altra azienda di caramelle in Usa

Ferrero prosegue lo shopping negli Usa. Dopo avere annunciato in primavera un accordo per l'acquisto del produttore di cioccolata Fannie May Confections Brands, l'azienda fondata ad Alba nel 1946 ha comunicato un'intesa per l’acquisizione di Ferrara Candy Company, terza società in Usa di confetteria, caramelle gommose e dolci stagionali - tra cui le gommose Trolli, le Brach’s famose soprattutto ad Halloween e le caramelle alla frutta Black Forest Organic - con ricavi stimati intorno al miliardo di dollari. Il colosso dolciario di Alba con vendite globali da oltre 12 miliardi di dollari e una distribuzione in 170 Paesi, compra dunque da un gruppo di private equity (L Catterton) un'azienda con un fatturato annuo che secondo il Chicago Tribune è di oltre un miliardo di dollari e che ha le sue radici in un negozio di pasticcini e confetti aperto nel 1908 nel quartiere di Little Italy a Chicago (Illinois) dal panettiere italiano Salvatore Ferrara.

“Con questa acquisizione si continua ad aumentare l’offerta e la presenza nell’importante mercato Usa - sottolinea Giovanni Ferrero, presidente esecutivo del gruppo. Il Ceo di Ferrara, Todd Siwak, aggiunge: "Unire le forze con Ferrero ci dà l’opportunità di accelerare i nostri piani di crescita in Usa e nei mercati internazionali e di condividere le best practice."

Ferrero è la terza azienda più grande nel mercato mondiale del cioccolato e i prodotti più conosciuti negli Stati Uniti sono i Tic Tac, i Rocher, la Nutella e le marche di cioccolato Fannie May e Harry London. Il Gruppo ha inoltre di recente aperto il primo nutella Café del mondo a Chicago, offrendo una gamma di prodotti a base di Nutella, insieme con bevande, panini e zuppe.

"L’operazione con Ferrara riguarda nuove categorie di prodotto con prospettive di crescita attraenti - ha proseguito Giovanni Ferrero. Saremo felici di continuare a crescere nel settore Ferrara, investendo nei suoi marchi per sostenere piani di espansione, sfruttando gli stabilimenti produttivi e i centri di distribuzione degli Stati Uniti e creando opportunità per le sue persone di talento."

La nuova transazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre 2017. Soltanto il giorno precedente l’accordo negli Usa, la Ferrero aveva annunciato il suo ingresso nel settore dei gelati, in partnership con Unilever, con una nuova linea Kinder Ice Cream che, nel 2018, sarà lanciata nei mercati di Francia, Germania, Austria e Svizzera.