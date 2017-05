Intervistato da Mark Up nel corso di Cibus Connect 2017, a margine del convegno "Responsabilità d'impresa... e l’impresa di essere responsabili”, moderato dalla direttrice di Gdoweek e Mark Up Cristina Lazzati, il presidente di Gruppo Granarolo Gianpiero Calzolari racconta come l'azienda ha saputo trasformare il calo dei consumi di latte in innovazione. Parole chiave: segmentazione secondo i nuovi trend di mercato e racconto della filiera a partire dalle origini.